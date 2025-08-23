Монтана триумфира с първа победа за сезона

Монтана записа първия си успех в настоящото първенство на Първа лига. Домакините се наложиха с категоричното 2:0 над гостуващия тим на Септември (София) в двубой от шестия кръг на шампионата.

Още в 23-ата минута местната публика избухна в радост, след като Костадин Илиев откри резултата и даде преднина на монтанчани.

След почивката, в 54-ата минута, Борис Димитров удвои аванса на своя отбор, възползвайки се от прецизно подаване на Кристофър Ачеампонг. Така Монтана затвърди доминацията си на терена и не остави шанс на столичния съперник.

С този ценен успех тимът от северозапада се изкачи на десетата позиция във временното класиране, събирайки актив от 5 точки. Септември, от своя страна, остава на предпоследното петнадесето място с едва 3 точки в актива си.