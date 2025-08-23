Новини
Спорт »
Бг футбол »
Монтана триумфира с първа победа за сезона

Монтана триумфира с първа победа за сезона

23 Август, 2025 21:06 503 0

  • монтана -
  • успех -
  • първенство -
  • първа лига-
  • септември софия

Тимът се наложи над Септември София

Монтана триумфира с първа победа за сезона - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Монтана записа първия си успех в настоящото първенство на Първа лига. Домакините се наложиха с категоричното 2:0 над гостуващия тим на Септември (София) в двубой от шестия кръг на шампионата.

Още в 23-ата минута местната публика избухна в радост, след като Костадин Илиев откри резултата и даде преднина на монтанчани.

След почивката, в 54-ата минута, Борис Димитров удвои аванса на своя отбор, възползвайки се от прецизно подаване на Кристофър Ачеампонг. Така Монтана затвърди доминацията си на терена и не остави шанс на столичния съперник.

С този ценен успех тимът от северозапада се изкачи на десетата позиция във временното класиране, събирайки актив от 5 точки. Септември, от своя страна, остава на предпоследното петнадесето място с едва 3 точки в актива си.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ