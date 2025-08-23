Новини
Арсенал осъществи трансфер на Еберечи Езе от Кристъл Палас

23 Август, 2025 22:42 469 0

  • арсенал-
  • кристъл палас-
  • еберечи езе-
  • сделката -
  • тотнъм

Футболистът е бил част от юношеската академия на "артилеристите", но е бил освободен на едва 13-годишна възраст

Арсенал осъществи трансфер на Еберечи Езе от Кристъл Палас - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арсенал привлече звездата на Кристъл Палас – Еберечи Езе. Сделката е оценена на внушителните 67,5 милиона паунда и бе финализирана въпреки сериозния интерес от страна на Тотнъм, които до последно изглеждаха фаворити за подписа на 27-годишния полузащитник.

В последните дни „артилеристите“ се включиха активно в наддаването, след като контузия на Кай Хавертц наложи спешно подсилване на средната линия. Макар все още да няма яснота относно възстановяването на германския национал, ръководството на Арсенал не губи време и осигури услугите на Езе – играч, който самият той неведнъж е споделял, че е подкрепял отбора още от дете.

Любопитен факт е, че Езе е бил част от юношеската академия на Арсенал, но е бил освободен на едва 13-годишна възраст. Сега, години по-късно, талантливият халф се завръща на „Емиратс“, но вече като утвърден футболист с впечатляваща визитка.

Миналият сезон бе изключително успешен за Езе – той реализира 14 попадения във всички турнири с екипа на Кристъл Палас, включително и гол във финала за Купата на Англия, който донесе исторически първи трофей на клуба от Южен Лондон.


