Хулио Веласкес до Иван Вуцов в историята на Левски

Загубата на Левски с 0:2 от АЗ Алкмаар в първия мач от плейофния кръг на квалификациите на Лигата на конференциите до голяма степен предопределя отпадането на „сините“ от евротурнирите през това лято. Ако не направи чудо в Нидерландия, тимът от „Герена“ ще приключи с осем изиграни двубоя от надпреварите на УЕФА, а това означава, че Хулио Веласкес ще намери ново място в историята на клуба.

43-годишният испанец става едва вторият чуждестранен треньор на Левски, водил тима в осем срещи в дебютния си сезон в Европа. Първият е Славолюб Муслин през 2002 г. Подобно на Веласкес и сърбинът ръководи „сините“ в два турнира в рамките на едно лято. Първо започва в Шампионската лига, където елиминира Сконто (Рига), а след това отпада от Динамо (Киев). Следва преместване в Купата на УЕФА. Там е отстранен датският Брьондби, а после идва загуба след дузпи от Щурм (Грац).

Легендарният Иван Вуцов също има осем мача в турнирите на УЕФА в дебютния си сезон в Европа. През сезон 1975/76 той извежда Левски до четвъртфиналите на Купата на УЕФА. Последователно са елиминирани турският Ескишехир, германският Дуисбург и нидерландският Аякс (след дузпи). Едва през пролетта на 1976 г. „сините“ приключват участието си след 0:4 от Барселона на „Камп Ноу“ и престижна домакинска победа с 5:4 в София.

Рекордьор по мачове в турнирите на УЕФА при дебютното си участие начело на Левски в Европа е Ясен Петров. През 2010 г. той води „сините“ в 12 срещи. В квалификациите на Лига Европа последователно елиминира Дъндолк (Ейре) и шведските Калмар и АИК. След това в груповата фаза бяха срещите с Гент (Белгия), Лил (Франция) и португалския Спортинг (Лисабон), а в общо шестте двубоя бяха спечелени седем точки. С тези 12 мача Пловдивския Джанини остава треньорът с най-силен първи сезон в Европа начело на Левски.

Хулио Веласкес можеше да го надмине, ако беше класирал тима от „Герена“ в основната фаза на Лига Европа или Лигата на конференциите. На теория все още има надежда това да се случи, но след домакинско 0:2 в първия мач срещу АЗ Алкмаар шансовете са сведени до минимум. Въпреки това и тези осем мача на Веласкес са успех, който му отрежда място в историята на Левски. Още повече, че се нарежда до клубна легенда като Иван Вуцов.