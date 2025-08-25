Дилема в Левски преди гостуването на АЗ Алкмаар

Мустафа Сангаре и Георги Костадинов и вчера тренираха наравно с останалите, а това се прие за добър знак от страна на феновете на Левски. И двамата липсваха осезаемо в първата среща с A3, пише Мач Телеграф.

За Костадинов се планира да пътува за реванша с Алкмаар, но не така стоят нещата със Сангаре. Причината е, че травмата му е доста по-сериозна от тази на Костадинов и дори се очакваше да се завърне едва през септември. Той обаче успя да се възстанови доста по-рано от очакваното. Въпреки това на „Герена“ се чудят дали да го ползват, или да си остане в София, за да не рискуват и да го загубят за по-дълго време.