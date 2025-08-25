Новини
Дилема в Левски преди гостуването на АЗ Алкмаар

25 Август, 2025 09:29 570 0

  • мустафа сангаре-
  • левски-
  • георги костадинов-
  • футбол-
  • аз алкмар-
  • лига на конференциите

На „Герена“ се чудят дали да ползват Сангаре, или да си остане в София

Дилема в Левски преди гостуването на АЗ Алкмаар - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мустафа Сангаре и Георги Костадинов и вчера тренираха наравно с останалите, а това се прие за добър знак от страна на феновете на Левски. И двамата липсваха осезаемо в първата среща с A3, пише Мач Телеграф.

За Костадинов се планира да пътува за реванша с Алкмаар, но не така стоят нещата със Сангаре. Причината е, че травмата му е доста по-сериозна от тази на Костадинов и дори се очакваше да се завърне едва през септември. Той обаче успя да се възстанови доста по-рано от очакваното. Въпреки това на „Герена“ се чудят дали да го ползват, или да си остане в София, за да не рискуват и да го загубят за по-дълго време.


