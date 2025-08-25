Новини
Спорт »
Бг футбол »
Историческо дъно за ЦСКА

Историческо дъно за ЦСКА

25 Август, 2025 12:30 923 3

  • цска-
  • футбол-
  • цска 1948

За първи път в историята си отборът все още нямат победа след шестия кръг в елита, след като снощи загубиха с 0:1 от ЦСКА 1948

Историческо дъно за ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА записа исторически резил начело със старши треньора Душан Керкез. "Червените" надминаха срамния си старт от сезон 1984/85 г. За първи път в историята си отборът все още нямат победа след шестия кръг в елита, след като снощи загубиха с 0:1 от ЦСКА 1948.

ЦСКА е с мач по-малко, след като Арда отложи домакинството на "червените" от петия кръг, но това не омаловажава лошото представяне от началото на шампионата.

Засега ЦСКА е с 3 равенства и 2 загуби, а головата разлика е 2:4.

В есенния полусезон на 1984 г. "aрмейците" имат само 1 точка след първите пет кръга и заемат дъното на класирането. За разлика от сега, мъката вижда своя край в шестия кръг.


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шокиран

    15 3 Отговор
    Отбор, създаден през 2016 г. като Ребрандиран Литекс, "надминал" старта си от 1985-а?!?!?!?

    Коментиран от #2

    12:34 25.08.2025

  • 2 Левскар

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Шокиран":

    Какви " армейци" са това отборче ,като Българската армия няма футболен клуб ,нито Централен,нито Периферен ...Някакви самозванци ...

    12:50 25.08.2025

  • 3 Ха ха

    8 2 Отговор
    Ами така ще е всичко се връща на този свят.Със шмекерии и далавери това заслужават.Дребния докара целия Литекс всички на куп и Литекс вече е прекръстен на Цецка е не става.Във живота има правила които трябва да се спазват иначе това се получава ей там във дъното.Сърбайте си чорбата приготвена от ГлиГанчев и да ви е сладко.

    12:52 25.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ