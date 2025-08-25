Историческо дъно за ЦСКА

ЦСКА записа исторически резил начело със старши треньора Душан Керкез. "Червените" надминаха срамния си старт от сезон 1984/85 г. За първи път в историята си отборът все още нямат победа след шестия кръг в елита, след като снощи загубиха с 0:1 от ЦСКА 1948.
ЦСКА е с мач по-малко, след като Арда отложи домакинството на "червените" от петия кръг, но това не омаловажава лошото представяне от началото на шампионата.
Засега ЦСКА е с 3 равенства и 2 загуби, а головата разлика е 2:4.
В есенния полусезон на 1984 г. "aрмейците" имат само 1 точка след първите пет кръга и заемат дъното на класирането. За разлика от сега, мъката вижда своя край в шестия кръг.
До коментар #1 от "Шокиран":Какви " армейци" са това отборче ,като Българската армия няма футболен клуб ,нито Централен,нито Периферен ...Някакви самозванци ...
