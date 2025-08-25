ЦСКА се раздели с още един футболист

ЦСКА официално съобщи, че белгийският нападател Аарон Исека вече не е част от отбора. Клубът и играчът са прекратили договорните си отношения по взаимно съгласие.

Ето какво написаха от клуба във Фейсбук:

"ЦСКА се раздели с Аарон Исека

Белгийският нападател Аарон Исека вече не е футболист на ЦСКА.

Днес клубът и играчът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие.

Исека се присъедини към ЦСКА през лятото на 2024 г. и изигра 22 мача, в които отбеляза един гол.

ЦСКА пожелава успех на Аарон Исека в бъдещите му предизвикателства."