ЦСКА се раздели с още един футболист

ЦСКА официално съобщи, че белгийският нападател Аарон Исека вече не е част от отбора. Клубът и играчът са прекратили договорните си отношения по взаимно съгласие.
Ето какво написаха от клуба във Фейсбук:
"ЦСКА се раздели с Аарон Исека
Белгийският нападател Аарон Исека вече не е футболист на ЦСКА.
Днес клубът и играчът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие.
Исека се присъедини към ЦСКА през лятото на 2024 г. и изигра 22 мача, в които отбеляза един гол.
ЦСКА пожелава успех на Аарон Исека в бъдещите му предизвикателства."
1 ШЕФА
14:08 25.08.2025