ЦСКА се раздели с още един футболист

25 Август, 2025 13:50 342 1

Клубът и играчът са прекратили договорните си отношения по взаимно съгласие

ЦСКА се раздели с още един футболист - 1
Снимка: БГНЕС
ЦСКА официално съобщи, че белгийският нападател Аарон Исека вече не е част от отбора. Клубът и играчът са прекратили договорните си отношения по взаимно съгласие.

Ето какво написаха от клуба във Фейсбук:

"ЦСКА се раздели с Аарон Исека
Белгийският нападател Аарон Исека вече не е футболист на ЦСКА.
Днес клубът и играчът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие.
Исека се присъедини към ЦСКА през лятото на 2024 г. и изигра 22 мача, в които отбеляза един гол.
ЦСКА пожелава успех на Аарон Исека в бъдещите му предизвикателства."


  • 1 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Със маймуни купувани за незнайно колко и от незнайно къде това е резултата.Със псевдо директори навикани скаути и треньори толкова,а толкова всъщност е НИЩО ! Целия отбор вън и да влиза дублиращия,сто процента ще е по добре !!!

    14:08 25.08.2025

