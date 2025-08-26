Новини
ЦСКА с оферта за аржентински ляв бек

26 Август, 2025 06:12

Столичани са отправили оферта за крайния бранител на Нюелс Олд Бойс

ЦСКА с оферта за аржентински ляв бек - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекцията в ЦСКА продължава, като следващата цел на "червените" е аржентински ляв бек. Става дума за Анхело Мартино, разкриха в родината му.

Столичани са отправили оферта за крайния бранител на Нюелс Олд Бойс, съобщи журналистът от TyC Sports Агустин Малвестити.

Договорът на 27-годишния Мартино с родния клуб на Лионел Меси е до края на годината. Той вече се е договорил с ЦСКА, но от неговия отбор все още не са отговорили на офертата на "червените".

През този сезон защитникът, който е и с италиански паспорт, има 13 мача и две асистенции.

Той е играл още за Тайерес и Атлетико Рафаела.


  • 1 Комисионка

    1 0 Отговор
    Едно време табуретки слагаха за бекове, сега чак от Аржентина.

    06:26 26.08.2025

