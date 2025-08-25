Новини
Среден пръст от президента на Реал Мадрид шокира хората в Испания

25 Август, 2025 14:10

В социалните мрежи хора твърдят, че това е било по адрес на запалянковци на Овиедо

Среден пръст от президента на Реал Мадрид шокира хората в Испания - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес накара мнозина да се запитат какво се случва, след като отправи неприличен жест.

Часове преди мача срещу Овиедо - докато пристигаше в града - босът на “белите” беше заснет как показва среден пръст през отворения прозорец на лимузината си. Той го стори, след като преди това вдигна палец.

В социалните мрежи хора твърдят, че това е било по адрес на запалянковци на Овиедо.

По-късно вечерта 78-годишният Перес беше на трибуните и демонстрира същото добро настроение, а на терена играчите на Чаби Алонсо се наложиха с 3:0.


  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    Няма нищо случайно във вдигнатия палец и в средния пръст. По същество значат едно и също.

    14:11 25.08.2025

