Феновете на Левски изкупиха всички билети за реванша срещу АЗ Алкмаар

25 Август, 2025 18:45 320 0

  • фенове-
  • левски -
  • ваучери-
  • аз алкмаар-
  • билети

Отпуснати са 1 150 пропуски

Феновете на Левски изкупиха всички билети за реванша срещу АЗ Алкмаар - 1
Снимка: Факти.БГ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Феновете на Левски изкупиха всички ваучери, предназначени за тях за предстоящия сблъсък с АЗ Алкмаар.

Клубът официално потвърди, че 1 150 верни фенове ще подкрепят любимия си отбор на стадиона в Нидерландия.

За улеснение на пътуващите запалянковци, организаторите напомнят, че срещу представяне на закупения ваучер в специално обособената meeting point зона до AFAS Stadion в Алкмаар, всеки ще получи своя билет за двубоя.

Допълнителни инструкции и подробности ще бъдат публикувани в следващите дни, за да бъде гарантирано безпроблемното изживяване на всички фенове.

Мачът между АЗ Алкмаар и Левски ще се проведе този четвъртък, 20:30 часа българско време.


