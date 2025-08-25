Армстронг Око-Флекс официално подсили Ботев Пловдив

Ботев Пловдив привлече в редиците си ирландския талант Армстронг Око-Флекс. Новината бе потвърдена от ръководството на "жълто-черните", които приветстваха 23-годишния флангови нападател в отбора.

Око-Флекс пристига в Пловдив след престой в швейцарския гранд Цюрих, където през изминалия сезон се появи на терена в 12 срещи от местната Суперлига. Преди това бързоногият футболист е носил екипите на английските Суонси и Уест Хам, а първите си стъпки в професионалния футбол прави в школата на шотландския Селтик.

С привличането на Око-Флекс, Ботев Пловдив демонстрира амбиция за подсилване на атакуващата си мощ и затвърждава стремежа си към по-добро представяне през новия сезон.