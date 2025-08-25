Новини
Спорт »
Други спортове »
Сестри Стоеви стартираха с категорична победа на Световното по бадминтон в Париж

Сестри Стоеви стартираха с категорична победа на Световното по бадминтон в Париж

25 Август, 2025 22:56 378 1

  • стоеви-
  • световното първенство по бадминтон -
  • франция -
  • париж

Българките не дадоха много шансове на своите съпернички

Сестри Стоеви стартираха с категорична победа на Световното по бадминтон в Париж - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Стефани и Габриела Стоеви, които вече пет пъти са се качвали на европейския връх, донесоха първия триумф за България на Световното първенство по бадминтон за мъже и жени, което се провежда в сърцето на Франция – Париж.

В първия си мач от шампионата, опитните ни националки демонстрираха класа и самочувствие, като разгромиха индийските си съпернички – сестрите Рутапарна и Светапарна Панда. Срещата приключи само за 33 минути, а резултатът бе повече от убедителен – 21:12, 21:11 в полза на Стоеви.

Макар началото да бе сравнително равностойно и до първото техническо прекъсване българките да водеха с минимална преднина от 11:10, след това те буквално прелетяха по корта. Със серия от 10:2 Стефани и Габриела затвориха първия гейм, а във втората част не оставиха никакви шансове на индийките, като поведоха с 10:5 и безапелационно затвориха мача при 21:11.

Следващото предизвикателство пред сестрите Стоеви, които в момента заемат 19-ото място в световната ранглиста, ще бъдат малайзийките Го Пей Къ и Тео Мей Син – поставени под номер 16 в основната схема. Оспорваният сблъсък ще се състои в сряда.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    0 0 Отговор
    И пок казвам много си прос Ангеле...

    23:15 25.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ