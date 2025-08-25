Сестри Стоеви стартираха с категорична победа на Световното по бадминтон в Париж

Стефани и Габриела Стоеви, които вече пет пъти са се качвали на европейския връх, донесоха първия триумф за България на Световното първенство по бадминтон за мъже и жени, което се провежда в сърцето на Франция – Париж.

В първия си мач от шампионата, опитните ни националки демонстрираха класа и самочувствие, като разгромиха индийските си съпернички – сестрите Рутапарна и Светапарна Панда. Срещата приключи само за 33 минути, а резултатът бе повече от убедителен – 21:12, 21:11 в полза на Стоеви.

Макар началото да бе сравнително равностойно и до първото техническо прекъсване българките да водеха с минимална преднина от 11:10, след това те буквално прелетяха по корта. Със серия от 10:2 Стефани и Габриела затвориха първия гейм, а във втората част не оставиха никакви шансове на индийките, като поведоха с 10:5 и безапелационно затвориха мача при 21:11.

Следващото предизвикателство пред сестрите Стоеви, които в момента заемат 19-ото място в световната ранглиста, ще бъдат малайзийките Го Пей Къ и Тео Мей Син – поставени под номер 16 в основната схема. Оспорваният сблъсък ще се състои в сряда.