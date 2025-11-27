Бивш талант на Челси е в интензивното след наръгване с нож по улиците на Париж

Бившият юношески талант на Челси Ян Гео се бори за живота си в интензивното отделение след брутално нападение с нож в Париж. Някога считан за един от най-ярките френски таланти и дори сочен като бъдещ кандидат за „Златната топка“, Гео е получил тежки наранявания при нападение в Шьози-льо-Роа на 9 ноември.

Според “The Athletic” той е бил с приятел, когато е бил атакуван. Екипи на спешна помощ са го транспортирали в болница, където остава под строг медицински контрол. Френската прокуратура е повдигнала обвинения срещу мъж за опит за убийство и участие в криминална банда. Съдебното разследване е открито на 12 ноември.

Гео се присъединява към академията на Челси през 2009 г. и впечатлява със своя талант, но кариерата му приключва рано.

След престои в Лил и Нант, той се оттегля на 22-годишна възраст заради диагноза биполярно разстройство. Според информации по време на нападението е бил под интензивно лечение, което го е оставило физически уязвим.

