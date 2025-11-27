Новини
Бивш талант на Челси е в интензивното след наръгване с нож по улиците на Париж

Бивш талант на Челси е в интензивното след наръгване с нож по улиците на Париж

27 Ноември, 2025 09:14 572 2

Нападателят е задържан

Бивш талант на Челси е в интензивното след наръгване с нож по улиците на Париж - 1
Снимка: x.com
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Бившият юношески талант на Челси Ян Гео се бори за живота си в интензивното отделение след брутално нападение с нож в Париж. Някога считан за един от най-ярките френски таланти и дори сочен като бъдещ кандидат за „Златната топка“, Гео е получил тежки наранявания при нападение в Шьози-льо-Роа на 9 ноември.

Според “The Athletic” той е бил с приятел, когато е бил атакуван. Екипи на спешна помощ са го транспортирали в болница, където остава под строг медицински контрол. Френската прокуратура е повдигнала обвинения срещу мъж за опит за убийство и участие в криминална банда. Съдебното разследване е открито на 12 ноември.

Гео се присъединява към академията на Челси през 2009 г. и впечатлява със своя талант, но кариерата му приключва рано.

След престои в Лил и Нант, той се оттегля на 22-годишна възраст заради диагноза биполярно разстройство. Според информации по време на нападението е бил под интензивно лечение, което го е оставило физически уязвим.


  • 1 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    4 0 Отговор
    Това са нормални неща в една ислямска държава като Африканция. Дано се опарави момчето и да отиде на някакво хубаво място, а не в ислямската европа

    09:23 27.11.2025

  • 2 бива ли да пускате такива новини

    0 0 Отговор
    нали на запад е супер яко? не, че в русия е по-добре ама за там поне знаем, че е така всеки ден, а в Париж е супер спокойно, само където ножарите обикалят по улиците.

    09:34 27.11.2025

