Лукас Васкес поема към Бундеслигата

26 Август, 2025 17:36 374 0

Испанецът е на прага на договор с шампиона Байер Леверкузен

Лукас Васкес поема към Бундеслигата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

След 402 мача с екипа на Реал Мадрид и пет триумфа в Шампионската лига, Лукас Васкес е готов за ново предизвикателство – този път в Германия. Според авторитетни източници, включително Фабрицио Романо, 34-годишният испанец е постигнал договорка с Байер Леверкузен и вече е преминал медицински прегледи. Подписът му се очаква идната седмица.

Васкес прекара цели 18 години в клуба, към който се присъедини на 16-годишна възраст. За този период натрупа 508 мача на всички нива, от втория тим нагоре, включително 402 в първия състав. Миналия месец той официално напусна „Сантяго Бернабеу“ след кратко удължаване на договора си, за да може да играе на Световното клубно първенство.

Мнозина очакваха, че на този етап от кариерата си Васкес ще поеме по познатия маршрут към Саудитска Арабия или Катар, както направиха бившите му съотборници Начо и Хоселу. Вместо това обаче крилото, преобърнато в десен бек, избра да остане в елита на европейския футбол.

Спекулира се, че бившият треньор на Леверкузен Хаби Алонсо е изиграл роля в решението на Васкес. Германският шампион също така загуби Жереми Фримпонг, който премина в Ливърпул, и все още търсеше негов заместник.

Това не е първият път, в който Реал Мадрид изпраща десен бек в Леверкузен. През 2012 г. Дани Карвахал бе продаден на „аспирините“ за около 5 милиона евро, преди дори да дебютира за първия отбор. Година по-късно мадридчани активираха клаузата за обратно изкупуване и го върнаха на „Бернабеу“.

Сега Лукас Васкес има шанс да напише своя собствена германска страница – като ветеран с пет европейски трофея и все още жаден за футбол на най-високо ниво.


