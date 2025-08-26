Славия подсили защитата със сърбин

Славия привлече Никола Савич. Договорът на сръбския централен защитник е за два сезона с опция за продължаване с още един.

24-годишният Савич е юноша на Цървена звезда и в кариерата си до момента е играл още за Вележ Мостар (Босна и Херцеговина), ИМТ Белград (Сърбия) и Вождовац (Сърция).

Високият 191 сантиметра бранител е бивш юношески национал на Сърбия.

Подсилването на защитната линия е основен приоритет за „белите“ преди предстоящите важни мачове в Първа лига и турнира за купата на България.