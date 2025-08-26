Григор Димитров разкри за най-тежкия си момент: „Сълзите не спираха с часове след мача със Синер“

Григор Димитров отвори сърцето си и сподели за един от най-горчивите епизоди в своята спортна биография – драматичната контузия по време на осминафиналния сблъсък на „Уимбълдън“ срещу световния номер едно Яник Синер. В интервю за списание Menswear, Гришо разказа откровено за болката, разочарованието и дългия път към възстановяването.

В онзи паметен двубой, Димитров водеше убедително с 2:0 сета и изглеждаше на крачка от сензационна победа, когато съдбата го изненада жестоко – частично разкъсване на гръден мускул го извади от играта. Последваха операция и вече над месец и половина извън корта, далеч от любимата му игра.

„След като напуснах корта, се опитах да изтрия случилото се от съзнанието си, но беше невъзможно. Физическата болка беше нищо в сравнение с психическата тежест. Всичко ми се струваше като кошмар, от който не мога да се събудя“, споделя Димитров.

Той не крие, че е преживял истински емоционален срив: „Единственото, което помня ясно, е как се прибрах в съблекалнята и плаках неутешимо с часове. След това се опитах да се събера, взех душ и насочих цялата си енергия към възстановяването. Да пропуснеш турнир от Големия шлем е едно от най-ужасните усещания за всеки професионален тенисист.“

Възстановяването се оказва по-дълго и трудно, отколкото Григор е очаквал, но той не бърза да се върне на корта на всяка цена: „Рехабилитацията върви по-бавно от предвиденото, но не искам да рискувам. Важно е да се завърна, когато съм напълно готов. Винаги съм се стремял да бъда в топ форма и да давам най-доброто от себе си.“

С думите си Димитров вдъхва надежда на феновете, че ще се завърне по-силен от всякога.