Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров разкри за най-тежкия си момент: „Сълзите не спираха с часове след мача със Синер“

Григор Димитров разкри за най-тежкия си момент: „Сълзите не спираха с часове след мача със Синер“

26 Август, 2025 20:35 435 0

  • григор димитров-
  • яник синер-
  • уимбълдън-
  • контузия-
  • възстановяване-
  • тенис-
  • емоции-
  • голям шлем-
  • спортни новини

Българинът водеше убедително с 2:0 сета и изглеждаше на крачка от победата срещу световния номер 1

Григор Димитров разкри за най-тежкия си момент: „Сълзите не спираха с часове след мача със Синер“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Григор Димитров отвори сърцето си и сподели за един от най-горчивите епизоди в своята спортна биография – драматичната контузия по време на осминафиналния сблъсък на „Уимбълдън“ срещу световния номер едно Яник Синер. В интервю за списание Menswear, Гришо разказа откровено за болката, разочарованието и дългия път към възстановяването.

В онзи паметен двубой, Димитров водеше убедително с 2:0 сета и изглеждаше на крачка от сензационна победа, когато съдбата го изненада жестоко – частично разкъсване на гръден мускул го извади от играта. Последваха операция и вече над месец и половина извън корта, далеч от любимата му игра.

„След като напуснах корта, се опитах да изтрия случилото се от съзнанието си, но беше невъзможно. Физическата болка беше нищо в сравнение с психическата тежест. Всичко ми се струваше като кошмар, от който не мога да се събудя“, споделя Димитров.

Той не крие, че е преживял истински емоционален срив: „Единственото, което помня ясно, е как се прибрах в съблекалнята и плаках неутешимо с часове. След това се опитах да се събера, взех душ и насочих цялата си енергия към възстановяването. Да пропуснеш турнир от Големия шлем е едно от най-ужасните усещания за всеки професионален тенисист.“

Възстановяването се оказва по-дълго и трудно, отколкото Григор е очаквал, но той не бърза да се върне на корта на всяка цена: „Рехабилитацията върви по-бавно от предвиденото, но не искам да рискувам. Важно е да се завърна, когато съм напълно готов. Винаги съм се стремял да бъда в топ форма и да давам най-доброто от себе си.“

С думите си Димитров вдъхва надежда на феновете, че ще се завърне по-силен от всякога.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ