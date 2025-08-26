Новини
Борусия Дортмунд удължи контракта на Нико Ковач

26 Август, 2025 23:09

Новото споразумение на треньора е до лятото на 2027 година

Борусия Дортмунд удължи контракта на Нико Ковач - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Борусия Дортмунд демонстрира стабилност и вяра в бъдещето, като официално удължи договора на своя старши треньор Нико Ковач. Въпреки колебливия старт на сезона в Бундеслигата, където "жълто-черните" завършиха 3:3 срещу Санкт Паули в първия кръг, ръководството на клуба ясно показа, че залага на последователност и развитие.

Хърватският специалист, който пое кормилото на Дортмунд през януари, когато тимът се намираше на 11-о място в класирането, успя да преобрази отбора и да го изведе до участие в престижната Шампионска лига. Този впечатляващ обрат не остана незабелязан и доведе до заслужено доверие от страна на клубната управа.

С новото споразумение, 53-годишният наставник, роден в Берлин, ще остане на "Сигнал Идуна Парк" до лятото на 2027 година.


