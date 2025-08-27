Алесандро Флоренци се сбогува с футбола

Бившият италиански национал Алесандро Флоренци официално прекрати активната си състезателна дейност, слагайки точка на повече от десетилетие, изпълнено с емоции, победи и незабравими мигове на терена.

Със сърцераздирателно послание към феновете и съотборниците си, 34-годишният защитник изрази дълбоката си благодарност към всички, които са го подкрепяли през годините.

„Всеки ден вашата подкрепа и професионализъм ми даваха сили да вървя напред. В края на това дълго пътешествие искам да благодаря на всички, които бяха до мен. Днес се разделяме, но спомените ще останат завинаги с мен“, написа Флоренци в социалните мрежи.

Футболистът оставя следа в редица европейски клубове – Рома, Кротоне, Валенсия, Пари Сен Жермен и Милан.

Професионалният му път започва през 2010 година, а през годините той се утвърди като един от най-универсалните и борбени футболисти на своето поколение. Кулминацията в националната му кариера безспорно е триумфът с екипа на Италия на Европейското първенство през 2020 година, когато „скуадра адзура“ се изкачи на върха на Стария континент.