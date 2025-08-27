Новини
Селекционерът на младежите обяви състава на България за мачовете с Гибралтар и Азербайджан

27 Август, 2025 17:35 383 0

Първият мач е на 5 септември в Пазарджик

Селекционерът на младежите обяви състава на България за мачовете с Гибралтар и Азербайджан - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Селекционерът на младежкия национален отбор по футбол на България - Александър Димитров обяви списъка с повиканите футболисти за първите две срещи от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година.

На 5 септември посрещаме Гибралтар на ст. "Георги Бенковски" в Пазарджик от 19:30 ч.

Четири дни по-късно гостуваме на Азербайджан в гр. Мардакан. Двубоят е с начален час 17:00 българско време.

Всички квалификационни мачове ще се излъчват по Diema Sport.

Състав България U21:

Вратари:

Алекс Божев - Славия Прага
Пламен Андреев - Расинг Сантандер
Александър Андреев - Жирона

Защитници:
Мартин Георгиев - Славия
Теодор Иванов - ЦСКА
Кубрат Йонашчъ - Септември
Михаил Полендаков - Шефилд Юнайтед
Димитър Папазов - Болоня
Симеон Шишков - Лудогорец
Викторио Вълков - Берое
Захари Атанасов - Септември

Полузащитници:

Берк Бейхан - Черно море
Цветослав Маринов - Спартак Варна
Асен Митков - Левски
Антоан Стоянов - Ботев Враца
Никола Илиев - Ботев Пд

Нападатели:

Георги Лазаров - Черно море
Кристиян Балов - Славия
Борислав Рупанов - Левски
Роберто Райчев - Славия
Николай Златев - Черно море
Петър Андреев - Локомотив Пловдив
Борис Димитров - Монтана


