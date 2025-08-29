Душан Керкез каза кога ЦСКА пак ще бъде най-силният отбор

Наставникът на ЦСКА Душан Керкез се срещна с представителите на медиите преди гостуването на Славия в събота вечер. Той сподели, че с енергията, показана в двубоя с ЦСКА 1948, отборът ще започне да постига резултати.

"Позитивното е добрата игра и енергията. Славия има добър треньор, който познава лигата и е от много години тук. Има млади футболисти. Победата им в последния кръг ще им даде самочувствие. Труден мач ще бъде срещу Славия. Трябва да сведем грешките ни до минимум. Ако не си вкараме шансовете, нищо няма да се промени".

"Позицията за съдията идва от клуба. Запознат съм със ситуацията. Съдиите не са виновни за нашите резултати. Ние искаме да има феърплей и да покажем добра игра. Не е хубаво, когато всяка седмица има напускащи. За да приключи селекцията, трябва да затвори трансферният прозорец. В последната седмица виждам как отборът работи по-спокойно. Физически сме на високо ниво, а за всичко друго трябва време. Атмосферата в отбора трябва да бъде на добро ниво, за да се постигне нещо. Тази една седмица ме зарежда с позитивизъм, че ще направим отбор, който да върви напред".

"Имам добри футболисти. Когато създавате отбор, не може да има само футболно качество. Трябва да имате характер. Всички трябва да мислят и дишат заедно. Сега сме по-близо до това да направим добър отбор, който да е база за бъдещето. Трябват ни още футболисти на определени позиции.

Вижда се, че проблемът е психологически, а не физически. Има паника в последните минути, когато нямаш резултати. Никога мой отбор не е бил слаб физически. Това мога да го потвърдя с факти. Додай тренира нормално с нас и ще решим дали ще бъде в групата. Делова няма да е в групата заради контузия. Чорбаджийски е болен през последните два дни, ще видим днес как ще се чувства".

"Усещам подкрепата на клуба. Усещам я и от футболистите. Трябва спокойствие. По-близо сме до това да го намерим. За мен след Черно море усещах повече напрежение от феновете. Нормално е да има напрежение, когато не сме взели победа. В последния мач усетих, че феновете видяха енергията. Понякога си казваме, че има или пък няма късмет. Вярвам в себе си, в треньорския щаб, във футболистите и на всички в клуба. Когато всички имаме една цел, ЦСКА пак ще бъде най-силният отбор. Търся решение с Ето‘о. Когато един футболист смени отбора и дойде в клуб с по-големи цели, се променя. На моменти показва качество. Работим с него и вярвам в това момче. Искам Джеймс Ето‘о на по-високо ниво и той го разбира. На този етап сме концентрирани върху мача и не мислим за играчи, които ще напуснат. На левия бек имаме само един футболист. Искам повече конкуренция в зоната на централния защитник и крила. Имаме футболисти, които могат да играят на позицията на Делова".