Ман Юнайтед и Бетис измислиха нестандартна форма за трансфера на флангови футболист

Ман Юнайтед и Бетис измислиха нестандартна форма за трансфера на флангови футболист

29 Август, 2025 13:59

Сделката най-вероятно ще е на стойност между 25 и 30 милиона евро за 50% от правата на футболиста

Ман Юнайтед и Бетис измислиха нестандартна форма за трансфера на флангови футболист - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед и Бетис са много близо до постигането на договорка за трансфера на Антони, информират мнозина журналисти. Сделката най-вероятно ще е на стойност между 25 и 30 милиона евро за 50% от правата на футболиста.

Испанците настояваха в продължение на седмици, че искат играча само под наем, но от от “Олд Трафорд” бяха категорични в позицията си относно някаква форма на перманентна сделка, което е довело до този компромисен вариант.

Фланговият футболист също бе заявил ясно, че иска да се завърне на “Бенито Вийямарин”, където направи отличен втори полусезон, записвайки девет гола и пет асистенции в 26 двубоя. Той отхвърли няколко оферти от други клубове в желанието си да играе отново за Бетис.


  • 1 бай Ставри

    0 0 Отговор
    Нестандартните форми са тук при нас, в зоните. За централен нападател овен, прасе и дамаджана с ракия дадохме !

    14:47 29.08.2025

