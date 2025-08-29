Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона с изходящ трансфер

Барселона с изходящ трансфер

29 Август, 2025 12:59 518 0

  • ян върджил-
  • майорка-
  • барселона-
  • футбол

Крилото се присъедини към отбора на каталунците до 19 години през миналото лято и изигра 33 мача

Барселона с изходящ трансфер - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg


Барселона продаде 19-годишния талант Ян Върджил на Майорка, съобщиха от клуба. Крилото се присъедини към отбора на каталунците до 19 години през миналото лято и изигра 33 мача. Освен това записа 17 участия за Барселона Б от януари 2025 г. насам, а това лято направи няколко тренировки с първия отбор по време на подготовката.

Миналата седмица пък отбеляза гол във финала за Междуконтиненталната купа до 20 години при равенството 2:2 с Фламенго, който спечели трофея след изпълнение на дузпи.

Нито един от клубовете не е разкрил условията на сделката, въпреки че някои източници съобщават, че трансферната сума е над 3 милиона евро с опция за обратно изкупуване и 50% дял от препродажбата, пише Mundo Deportivo.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ