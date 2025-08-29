Барселона с изходящ трансфер



Барселона продаде 19-годишния талант Ян Върджил на Майорка, съобщиха от клуба. Крилото се присъедини към отбора на каталунците до 19 години през миналото лято и изигра 33 мача. Освен това записа 17 участия за Барселона Б от януари 2025 г. насам, а това лято направи няколко тренировки с първия отбор по време на подготовката.

Миналата седмица пък отбеляза гол във финала за Междуконтиненталната купа до 20 години при равенството 2:2 с Фламенго, който спечели трофея след изпълнение на дузпи.

Нито един от клубовете не е разкрил условията на сделката, въпреки че някои източници съобщават, че трансферната сума е над 3 милиона евро с опция за обратно изкупуване и 50% дял от препродажбата, пише Mundo Deportivo.