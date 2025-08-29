Жозе Моуриньо ще получи солидна компенсация след раздялата си с Фенербахче

Португалският футболен стратег Жозе Моуриньо напуска Фенербахче с внушителна неустойка в размер на 15 милиона евро, разкриват турските медии, цитирани от изданието „Фанатик“.
Решението за освобождаването на именития треньор бе официално потвърдено от истанбулския клуб, след като отборът не успя да се класира за груповата фаза на Шампионската лига. Причината за раздялата се корени в разочароващото представяне на Фенербахче в плейофите на най-престижния европейски клубен турнир, където турският гранд отстъпи пред португалския Бенфика. Това поражение сложи край на амбициите на „жълто-сините“ за участие сред елита на Стария континент и доведе до преждевременната смяна на треньорския пост.
Моуриньо, който пое Фенербахче през лятото на 2024 година, изведе тима в общо 62 срещи. Под негово ръководство истанбулският колос записа 37 победи, 14 равенства и 11 загуби – статистика, която обаче не бе достатъчна, за да удовлетвори високите очаквания на ръководството и феновете.
Сега, след официалната раздяла, „Специалния“ ще напусне Турция с щедра финансова компенсация, договорена в контракта му. Сумата от 15 милиона евро поставя Моуриньо сред най-скъпоплатените треньори, напускали турски клубове, и отново доказва, че името му тежи не само на терена, но и извън него.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кокошката🐔🐔🐔
Коментиран от #4
16:11 29.08.2025
2 Кзли
Коментиран от #3
16:30 29.08.2025
3 Тошо
До коментар #2 от "Кзли":Той кога беше футболист и къде?
16:34 29.08.2025
4 Специалния
До коментар #1 от "Кокошката🐔🐔🐔":Фигурант викаш. А я кажи Юнайтед след него какво постигнаха, щото при Моу спечелиха 3 купи, едната от които ЛЕ - най-големия им трофей след ерата на Фърги? Я кажи също Рома колко европейски трофеи имаха преди него и на колко финала изобщо в Европа играха последните 30 години, въпреки големите играчи които имаха в състава си, като Тоти, Де Роси и тн.? и Фенер, какво се очакваше да направи, при положение, че Бенфика е един от най-силните европейски отбори, много над Фенер като качество на състава, редовен участник в ШЛ, само преди няколко месеца забиха 4 гола на Барселона? Да паднеш минимално от такъв отбор не е провал. Моу не печели големите успехи от миналото, защото води доста по-различни проекти. Няма как да се очаква с отбори като Рома и Фенер да спечели ШЛ. Ако беше толкова лесно, друг да го е постигнал вече. Въпреки "специалисти" като вас, Моу продължава да бъде ценен високо в европейския футбол и скоро ще стане треньор на Португалия, която ще води на голям форум - Европейско или Световно. После може спокойно да довърши кариерата си в Арабия или САЩ на спокойствие.
16:59 29.08.2025