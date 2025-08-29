Жозе Моуриньо ще получи солидна компенсация след раздялата си с Фенербахче

Португалският футболен стратег Жозе Моуриньо напуска Фенербахче с внушителна неустойка в размер на 15 милиона евро, разкриват турските медии, цитирани от изданието „Фанатик“.

Решението за освобождаването на именития треньор бе официално потвърдено от истанбулския клуб, след като отборът не успя да се класира за груповата фаза на Шампионската лига. Причината за раздялата се корени в разочароващото представяне на Фенербахче в плейофите на най-престижния европейски клубен турнир, където турският гранд отстъпи пред португалския Бенфика. Това поражение сложи край на амбициите на „жълто-сините“ за участие сред елита на Стария континент и доведе до преждевременната смяна на треньорския пост.

Моуриньо, който пое Фенербахче през лятото на 2024 година, изведе тима в общо 62 срещи. Под негово ръководство истанбулският колос записа 37 победи, 14 равенства и 11 загуби – статистика, която обаче не бе достатъчна, за да удовлетвори високите очаквания на ръководството и феновете.

Сега, след официалната раздяла, „Специалния“ ще напусне Турция с щедра финансова компенсация, договорена в контракта му. Сумата от 15 милиона евро поставя Моуриньо сред най-скъпоплатените треньори, напускали турски клубове, и отново доказва, че името му тежи не само на терена, но и извън него.