Марин Петков на крачка от трансфер в Италия

Българският национал и един от лидерите на Левски – Марин Петков, е на прага на ново предизвикателство в кариерата си. Младият талант, който само преди дни навърши 21 години, е изключително близо до преминаване в италианския клуб Монца, съобщават авторитетните журналисти Николо Скира и Джанлука Ди Марцио.

Преговорите между ръководството на "сините" и представителите на Монца са в напреднала фаза, като сделката изглежда почти сигурна.

Ако всичко върви по план, Петков ще парафира договор до лятото на 2029 година и ще се присъедини към сънародника си Валентин Антов в амбициозния тим от Серия Б.