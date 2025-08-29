Новини
Росица Денчева се класира за финала на двойки, но отпадна на сингъл в Швейцария

29 Август, 2025 20:06 319 0

Турнирът се провежда в град Вербие

Росица Денчева се класира за финала на двойки, но отпадна на сингъл в Швейцария - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" Росица Денчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл, но се класира за финала на двойки на тенис турнира на клей в швейцарския град Вербие с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №6 Денчева отстъпи на четвъртфиналите на сингъл със 7:5, 4:6, 3:6 пред четвъртата поставена Тифани Льометр (Франция). Двубоят продължи 2 часа и 18 минути.


18-годишната българка навакса пасив от 1:3 и спечели първия сет със 7:5. Във втората част Денчева имаше преднина от 4:3, но загуби следващите три гейма за 4:6. Българката допусна два пробива в третия решителен сет и го загуби с 3:6.


Росица Денчева обаче се класира за финала на двойки. Българката и Моника Станкевич (Полша) победиха на полуфиналите с 3:6, 6:2, 10-4 Тифани Льометр (Франция) и Тина Надин Смит (Австралия). Българката и полякинята ще играят във финала утре срещу германките Мари Вогт и Ева Мари Ворачек.

Денчева и Станкевич достигнаха до финала на състезание от същия ранг във Вербие през миналата седмица.


Новини по спортове:
