Джокович продължава в САЩ, отстрани Нори

Новак Джокович продължава участието си на Откритото първенство на САЩ по тенис, след като победи Камерън Нори с 6:4, 6:7 (4), 6:2, 6:3 в третия кръг, предава БТА. Джокович има седем победи от седем мача в кариерата си срещу Нори.

Сърбинът записа 192-ата си победа в кариерата си на турнир от Големия шлем на твърди кортове, подобрявайки рекорда на Роджър Федерер за всички времена при мъжете. Ноле също така се изравни с Федерер по още един рекорд - най-много участия в четвъртия кръг на турнири от Големия шлем за мъже в Откритата ера.



В мача сърбинът взе рутинно първия сет с 6:4, но в края на тази първа част поиска медицински таймаут заради болка в кръста. Сърбинът изпитваше физически дискомфорт и във втория сет, което позволи на Нори да се върне в мача, след като спечели тайбрека.



В третия сет Джокович пак намери своя ритъм – 6:2, като също се наложи и в четвъртия – 6:3, за да приключи мача.



Интересно е да се отбележи, че сърбинът реализира рекордните си на Флъшинг Медоус 18 аса. В четвъртия кръг той ще срещне германеца Ян-Ленард Щруф, който поднесе изненада, побеждавайки полуфиналиста от 2024 година Франсис Тиафо с 6:4, 6:3, 7:6(7).