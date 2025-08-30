Ще „възкръсне“ ли ЦСКА на "Овча купел"?

Ще „възкръсне“ ли ЦСКА срещу Славия на "Овча купел"? Това е въпросът на седмия кръг на efbet Лига. „Червените“ гостуват на Славия, надявайки се да сложат край на кошмарната си серия без победа от началото на новия сезон, предава sportal.bg. ЦСКА имат само 3 точки след петте си изиграни мача и се намират на дъното в класирането. Отборът на Златомир Загорчич, който в понеделник записа първия си успех през кампанията, пък е две места по-напред, като има и точка повече от днешния си съперник.



Със сигурност и двата тима влизат в срещата от непривични за тях позиции, така че ще търсят задължителна победа, с която да зарадват своите привърженици. Все пак "белите" успяха да подобрят настроението си, след като се наложиха над Арда с 2:0, докато ситуацията при "армейците" се влоши още повече след минималната загуба от ЦСКА 1948 (0:1) преди седмица.



В дните преди двубоя от ЦСКА излязоха с официална позиция срещу решението на Съдийската комисия да назначи Георги Давидов за главен арбитър. За последно той ръководи мач на столичани през март месец, а заради допуснатите грешки тогава беше наказан.



Нападателят Аарон Исека, който така и не успя да вкара гол в efbet Лига, откакто пристигна в Борисовата градина миналото лято, вече не е част от отбора на Душан Керкез, след като разтрогна договора си с клуба.



Наставникът на "червените" няма да може да разчита на Лумбард Делова, който е с контузия, а до последно под въпрос остават Кевин Додай и Георги Чорбаджийски.



През седмицата Славия привлече централния защитник Никола Савич, който може да запише първи игрови минути с бялата фланелка още днес. Аут обаче е Тони Тасев, който все още се възстановява от травмата в десния глезен.



Първенство на България по футбол, мачове от седмия кръг на efbet Лига:

Септември - Локо 1929 (Сф) 1:0

Ботев (Вр) - Черно море 1:0

Монтана - Добруджа 1:0



Днес:

Спартак (Вн) - Локо (Пд) (19,00 часа, Диема спорт )

Славия – ЦСКА ( 21,15 часа, Диема спорт)

В неделя:

Арда - Берое ( 17,00 часа, Диема спорт)

Левски - ЦСКА 1948 ( 19,15 часа, Диема спорт)

Лудогорец - Ботев (Пд) ( 21,30 часа, Диема спорт)