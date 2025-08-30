Ал-Насър стартира ударно новия сезон - 5:0 като гост на Ал-Таавон

Ал-Насър стартира ударно новия сезон в саудитската лига, след като в първия кръг надигра с 5:0 като гост Ал-Таавон. Две от новите звездни попълнения на отбора - Жоао Феликс и Кингсли Коман, вкараха първите си попадения в първенството, като за французина това бе изобщо дебютен гол с екипа на Ал-Насър. Между тях Кристиано Роналдо реализира дежурната си дузпа и вече има 940 попадения в своята кариера. До края Жоао Феликс се разписа още два пъти, оформяйки своя хеттрик.



Още в седмата минута Феликс откри резултата, след като получи в наказателното поле от Анжело и от движение много добре прати с левия крак топката в далечния ъгъл. Това бе първи гол за португалеца в саудитското първенство. Преди това той се беше разписал и в полуфинала за Суперкупата срещу Ал-Итихад. До почивката гостите пропуснаха още няколко добри ситуации да удвоят преднината си.



В 54-тата минута Кристиано Роналдо бе точен от дузпа. Само минута по-късно Кингсли Коман вкара първото си попадение за Ал-Насър, след като се възползва от грешка в защитата на домакините и от границата на наказателното поле прехвърли с глава излезлия напред страж на Ал-Таавон. В 67-ата минута Жоао Феликс отбеляза втория си гол с хубав удар от границата на наказателното поле. В 87-ата минута Фаликс оформи своя хеттрик, след като овляда топката след удар на Кристиано Роналдо в напречната греда.

