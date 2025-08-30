Новини
Спорт »
Световен футбол »
Борусия Дортмунд се подсили с нападател от Висшата лига

Борусия Дортмунд се подсили с нападател от Висшата лига

30 Август, 2025 13:33 527 0

  • борусия дортмунд-
  • уулвърхемптън-
  • фабио-
  • силва

Младият португалец Фабио Силва напуска “вълците” и ще търси развитие в Бундеслигата

Борусия Дортмунд се подсили с нападател от Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Португалският нападател Фабио Силва (в средата) официално продължава кариерата си в Германия. 22-годишният футболист премина от Уулвърхемптън в Борусия Дортмунд, като дългосрочният му договор ще го задържи на „Сигнал Идуна Парк“ до лятото на 2030 година, предава Bulinews.

Според информацията трансферната сума възлиза на около 22,5 милиона евро, към които са предвидени и различни бонуси. Силва пристигна в Уулвс през 2020 г., но след първоначалния период в Англия последваха няколко наемни споразумения.

Той облича екипите на Андерлехт, ПСВ Айндховен, Рейнджърс и Лас Палмас, за да се стигне сега до новата голяма крачка в кариерата му.

„Знам какво означава Борусия Дортмунд за своите привърженици – страст и подкрепа на световно ниво. За мен е чест да бъда част от този клуб. Очаквам с нетърпение да изляза на терена и ще направя всичко, за да се адаптирам възможно най-бързо“, сподели Силва при представянето си.


Германия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ