Португалският нападател Фабио Силва (в средата) официално продължава кариерата си в Германия. 22-годишният футболист премина от Уулвърхемптън в Борусия Дортмунд, като дългосрочният му договор ще го задържи на „Сигнал Идуна Парк“ до лятото на 2030 година, предава Bulinews.
Според информацията трансферната сума възлиза на около 22,5 милиона евро, към които са предвидени и различни бонуси. Силва пристигна в Уулвс през 2020 г., но след първоначалния период в Англия последваха няколко наемни споразумения.
Той облича екипите на Андерлехт, ПСВ Айндховен, Рейнджърс и Лас Палмас, за да се стигне сега до новата голяма крачка в кариерата му.
„Знам какво означава Борусия Дортмунд за своите привърженици – страст и подкрепа на световно ниво. За мен е чест да бъда част от този клуб. Очаквам с нетърпение да изляза на терена и ще направя всичко, за да се адаптирам възможно най-бързо“, сподели Силва при представянето си.
Борусия Дортмунд се подсили с нападател от Висшата лига
30 Август, 2025 13:33 527 0
Младият португалец Фабио Силва напуска “вълците” и ще търси развитие в Бундеслигата
Португалският нападател Фабио Силва (в средата) официално продължава кариерата си в Германия. 22-годишният футболист премина от Уулвърхемптън в Борусия Дортмунд, като дългосрочният му договор ще го задържи на „Сигнал Идуна Парк“ до лятото на 2030 година, предава Bulinews.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА