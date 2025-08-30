Незабравим дебют за Мусолини в Серия “А”

Романо Флориани Мусолини, син на бившата сенаторка Алесандра Мусолини и правнук на Бенито Мусолини, записа мечтано дебютно участие в Серия „А“, предава . Младият халф се превърна в герой за Кремонезе при успеха с 3:2 над Сасуоло, след като изработи решителната дузпа в 92-ата минута на двубоя. Влязъл на терена едва седем минути преди края на мача, 22-годишният футболист демонстрира хладнокръвие и самочувствие. Още с първото си докосване той асистира на Окереке за гол, който обаче бе отменен заради нарушение.



Вместо да се обезкуражи, Флориани Мусолини продължи да търси начин да помогне на отбора си и в заключителните секунди изпревари защитник в наказателното поле, печелейки дузпа, която донесе трите точки на Кремонезе. Интересно е, че младокът избра върху фланелката му да пише единствено „Романо“, за да избегне излишни полемики и да насочи вниманието изцяло към изявите си на терена.



„Случиха се толкова много неща за толкова кратко време, а тази вечер никога няма да я забравя. Дебютът в Серия „А“ винаги е бил моя мечта“, сподели футболистът след двубоя пред DAZN.



„Треньорът ми каза да атакувам пространствата и да създавам проблеми на защитата на Сасуоло. Радвам се, че успях да помогна. За отменения гол знаех, че може би има контакт, но, за съжаление, съдията отсъди фаул. В крайна сметка нещата се развиха по най-добрия начин“, добави той.

