Ландо Норис спечели и третата свободна тренировка в Нидерландия

30 Август, 2025 18:07 487 0

  • ландо норис-
  • формула 1-
  • оскар пиастри-
  • верстапен-
  • нидерландия

Оскар Пиастри все още води в класирането на Формула 1, но преднината му се топи

Ландо Норис спечели и третата свободна тренировка в Нидерландия - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ландо Норис затвърди доброто си представяне преди Гран при на Нидерландия от Формула 1, записвайки три от три победи в свободните тренировки до момента. В третата британският пилот спечели пред съотборника си Оскар Пиастри, след като подобри и времето от квалификациите през миналата година, предава БТА.

Норис бе първи в чарта и в петъчните тренировки, а днес записа обиколка в рамките на 1:08.972 минути. Той бе по-бърз от най-доброто квалификационно време от миналата година, което бе отново негово - 1:09.673 минути.

Пиастри бе с 0.242 секунди по-бавен в летящата си обиколка на 4.259-километровото трасе в Зандвоорт. Джордж Ръсел даде трето време за отбора на Мерцедес с 0.886 секунди пасив от победителя, а Карлос Сайнс бе четвърти за Уилямс. Световният шампион Макс Верстапен от Ред Бул се нареди на пето място с почти секунда изоставане от Норис.

Пиастри все още води в класирането на Формула 1, но преднината му се топи. Норис спечели последното състезание в Унгария и вече има само девет точки пасив.


Нидерландия
