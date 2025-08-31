Новини
Реал Мадрид победи минимално Майорка

31 Август, 2025 09:31 420 0

Три гола на „белия балет“ бяха отменени

Реал Мадрид победи минимално Майорка - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Реал Мадрид победи Майорка с 2:1 на „Сантиаго Бернабеу“ в мач от третия кръг на Ла Лига, въпреки че три гола на „кралете“ бяха отменени. В 6-ата минута Килиан Мбапе бе изведен по прекрасен начин от Трент Александър-Арнолд и си помисли, че е дал аванс на Реал, но попадението бе отменено заради тънка засада.
12 минути по-късно Майорка изненадващо поведе в резултата. Пабло Торе изпълни корнер, а Ведат Муричи игра с глава и преодоля Тибо Куртоа. В 24-ата минута Лео Роман се намеси спокойно при удар от дистанция на Винисиус Жуниор.

“Кралете” все пак изравниха в 37-ата минута. Домакините изпълниха късо ъглов удар, Алваро Карерас центрира, а Дийн Хаусен отклони с глава към Арда Гюлер, който отбеляза отблизо с глава.

Само минута след това пълният обрат за Реал бе факт. Винисиус напредна и стреля по диагонала с левия крак, като не остави шансове на Роман. Във втората минута на продължението на първото полувреме още един гол на Мбапе бе отменен заради нередовна позиция на французина.

В 55-ата минута Франко Мастантуоно показа отличната си техника и стреля, Роман спаси, но топката попадна в Гюлер, който я прати в мрежата. Турчинът обаче спря топката с ръка и попадението бе отменено с ВАР. До края на двубоя отборът на Чаби Алонсо контролираше играта и стигна до трите точки.


