Шели-Ан Фрейзър-Прайс спира със спорта

31 Август, 2025 13:05 459 0

Това ще стане след световното по лека атлетика в Токио

Шели-Ан Фрейзър-Прайс спира със спорта - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Шели-Ан Фрейзър-Прайс обяви, че ще прекрати състезателната си кариера след световното първенство по лека атлетика в Токио следващия месец, съобщи Ройтерс.
Трикратната олимпийска и 10-кратна световна златна медалистка обяви, че ще се състезава още веднъж през 2025 г., заявявайки, че има недовършена работа, след като се оттегли от финала на 100 метра на миналогодишните Олимпийски игри в Париж поради контузия, допълва БТА.

"Не получих възможността да направя това, което знам, че можех да направя в този момент, каза тя. - И беше болезнено. Това беше първият път в цялата ми кариера, в който нямах възможност да стъпя на пистата, за да се състезавам.“

Фрейзър-Прайс се класира за деветото си световно първенство, като завърши трета на състезанията в Ямайка на 100 метра. Тя каза, че световното първенство, което започва на 13 септември, ще бъде не само сбогуване, а и тестване на нейната устойчивост.

"Да застана на тази стартова линия е огромен успех. Наистина нямам търпение да отпразнувам историята, отдадеността и радостта, които този спорт ми даде“, каза още тя.


Ямайка
