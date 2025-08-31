УЕФА определи програмата на Лудогорец за мачовете в основната фаза на Лига Европа, предава gong.bg. Българският шампион ще стартира на 24 септември с гостуване на Малмьо от 22:00 часа, а след това ще посрещне миналогодишния финалист от Лигата на конференциите – Бетис.
Двубоят срещу ПАОК, където играе българският национал Кирил Десподов, е на 11 декември. Кампанията на разградчани в груповата фаза ще приключи на 29 януари с домакинство на Ница.
Ето и пълната програма:
24 септември, 22:00 – Малмьо – Лудогорец
2 октомври, 19:45 – Лудогорец – Бетис
23 октомври, 22:00 – Йънг Бойс – Лудогорец
6 ноември, 22:00 – Ференцварош – Лудогорец
27 ноември, 19:45 – Лудогорец – Селта
11 декември, 19:45 – Лудогорец – ПАОК
22 януари, 22:00 – Рейнджърс – Лудогорец
29 януари, 22:00 – Лудогорец – Ница
Лудогорец започва в ЛЕ с гостуване в Швеция
31 Август, 2025 14:27 604 0
Завършва кампанията с домакинство на Ница
