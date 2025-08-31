Новини
Серхио Перес се връща във Формула 1

31 Август, 2025 15:21 540 0

Ще получава по 10 милиона долара на сезон в Кадилак…

Серхио Перес се връща във Формула 1 - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Пилотът Серхио Перес се завръща като титуляр във Формула 1 през 2026 година в тима на Кадилак. Твърди се, че тимът ще плаща на мексиканеца 10 милиона долара на сезон – колкото получаваше и в Ред Бул до края на 2024 година, предава sportal.bg.

Според информацията на Record MX, тази сума ще е базовата заплата на Перес, а договорът му предвижда и допълнителни плащания за точки, подиуми и победи.

Перес води със себе си и спонсори, което е важно за Кадилак и също така е много популярен в Северна Америка и Мексико – двата най-важни автомобилни пазари за марката на Дженерал Мотърс.


Мексико
