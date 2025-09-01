Иван Иванов и Александър Василев с впечатляващи победи на US Open при юношите

Две от най-ярките млади звезди на българския тенис – Иван Иванов и Александър Василев – стартираха с летящ старт участието си на престижния US Open при юношите, демонстрирайки характер, воля и класа на корта в Ню Йорк.

Иван Иванов, който вече се окичи с титлата от Уимбълдън, излезе на корта срещу местния талант Майкъл Антониъс. Срещата започна с изненадващ пробив в полза на американеца, но българският ас реагира светкавично, върна пробива и поведе с 4:2. Въпреки кратък спад в концентрацията, който позволи на Антониъс да изравни, Иванов показа хладнокръвие и затвори първия сет с решителен брейк – 7:6. Във втората част Иванов буквално прегази съперника си, като спечели пет поредни гейма и оформи крайното 6:1. Така българинът уверено продължава напред в турнира, доказвайки, че е сред фаворитите за титлата.

Не по-малко вълнуващ бе и двубоят на Александър Василев срещу друг американец – Танишк Кондури. Василев стартира ударно, повеждайки с 3:0 гейма, и без особени затруднения затвори първия сет с 6:3. Във втората част обаче ролите се размениха – Кондури дръпна с 5:1, но българинът не се предаде. С невероятна воля и стабилна игра, Василев изравни резултата и вкара сета в тайбрек, където показа здрави нерви и спечели сета и мача – 7:6.

За съжаление, при девойките българското участие приключи още в първия кръг. Елизара Янева отстъпи на американката Анита Ти с 4:6, 2:6, а Йоана Константинова се бори до последно, но загуби от чехкинята Юлия Пащикова с 5:7, 6:4, 4:6.