Андриан Краев спаси Апоел с драматичен гол в последните секунди

1 Септември, 2025 09:06 586 0

Тимът от Тел Авив постигна равенство срещу Макаби Бней Реинех

Андриан Краев спаси Апоел с драматичен гол в последните секунди - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща развръзка беляза двубоя между Апоел (Тел Авив) и Макаби (Бней Реинех), след като българският национал Андриан Краев реализира изключително ценен гол в добавеното време. В 94-ата минута полузащитникът се разписа и донесе равенството 2:2 на своя тим, осигурявайки важна точка в израелското първенство.

Срещата се превърна в истинско изпитание за Апоел, след като отборът остана с човек по-малко още в 69-ата минута, когато Ксанде Силва напусна терена с червен картон. Въпреки численото неравенство, момчетата на Апоел показаха характер и борбен дух, а Краев се превърна в герой с първото си попадение за новия си клуб.

Този гол е особено специален за българина, тъй като е първият му в израелската лига и първи от 22 февруари насам. Тогава Краев се разписа за Каса Пия в португалското първенство, носейки победата с 1:0 срещу Жил Висенте – единственото му попадение за бившия тим.

След изиграването на първите два кръга, Апоел (Тел Авив) вече има четири точки и демонстрира амбиции за силно представяне през сезона.

Българският халф бързо се превръща във важна фигура за израелския гранд, а феновете очакват още впечатляващи изяви от него.



