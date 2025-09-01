Новини
Съдийската комисия към БФС ще анализира реферските решения от последните кръгове пред медиите

Съдийската комисия към БФС ще анализира реферските решения от последните кръгове пред медиите

1 Септември, 2025 10:53 463 2

Пресконференцията е насрочена за 2 септември

Снимка: БГНЕС/EПA
Българският футболен съюз информира, че във вторник, 2 септември, от 11:00 часа в Амфитеатралната зала на efbet Национална футболна база ще се проведе пресконференция на Съдийската комисия към БФС.

Основна тема на срещата ще бъдат съдийските решения в изминалите кръгове от първенството, като ще бъдат направени анализи и коментари по ключови ситуации.

На пресконференцията ще присъстват председателят на Съдийската комисия Станислав Тодоров, както и негови колеги от комисията, които ще отговарят на въпросите на медиите.


