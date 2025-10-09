Новини
БФС дари 100 000 лева на фондация в подкрепа на деца със Синдром на Даун

БФС дари 100 000 лева на фондация в подкрепа на деца със Синдром на Даун

9 Октомври, 2025 11:42 440 2

Сумата е формирана от продажбата на билети от събитието „Заедно за децата“

Снимка: БФС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският футболен съюз дари 100 000 лева на фондация „Слънчеви деца 2024“ и каузата за интеграция в обществото на деца и младежи със Синдром на Даун и други специални потребности.

Сумата е формирана от продажбата на билети от събитието „Заедно за децата“, което БФС реализира съвместно с фондация „Слънчеви деца“, дарения от спонсори на събитието, както и част от приходите от билетите за квалификациите на България за Световното първенство 2026.

Дарената от Футболния съюз сума е една от най-големите до момента, отишли за благотворителната кауза на Криско за изграждането на специализиран център за деца със специални потребности.


  • 1 МВР служител

    3 1 Отговор
    От къде ебефесе има 100 хиляди лева? Влезте с к9 в Бояна за да престане кокаиновата зависимост на "лицата" от сградата

    11:46 09.10.2025

  • 2 Александър

    0 1 Отговор
    Мизерниците от бфс си правят пиар на гърба на клубовете от глобите, браво ромзо.

    12:25 09.10.2025

