БФС даде отговор на желанието на Ботев (Пловдив) за домакинство на младежките национали на стадион "Христо Ботев"

Днес Българският футболен съюз официално реагира на отправеното от ръководството на Ботев (Пловдив) предложение стадион "Христо Ботев" да приеме домакинските срещи на младежкия национален отбор на България. Писмото от пловдивския клуб, изпратено по-рано тази седмица, предизвика широк обществен интерес и разгорещени дискусии сред феновете на футбола у нас.

В позицията си БФС подчертава, че оценява модерната инфраструктура и отличните условия, които предлага обновеното съоръжение в Пловдив. Въпреки това, от централата уточняват, че решението за избор на стадион за домакинствата на младежките национали се взема след внимателен анализ на редица фактори – сред които сигурността, капацитета, техническите изисквания на УЕФА и логистиката за отборите и феновете.

"Българският футболен съюз винаги е отворен към предложения, които допринасят за развитието на футбола в страната. Всяко решение се взема с мисъл за интересите на националния отбор и българските привърженици", се казва още в официалното съобщение.

Очаква се в близките дни БФС да обяви окончателното си решение относно избора на стадион за предстоящите квалификации на младежкия национален отбор.