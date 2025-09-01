Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ювентус привлече Лойс Опенда

1 Септември, 2025 12:43 470 0

  • ювентус -
  • голмайстор-
  • лойс опенда-
  • рб лайпциг-
  • италия-
  • торино-
  • трансфер

Белгийската звезда напуска Лайпциг срещу 40 милиона евро

Ювентус привлече Лойс Опенда - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ювентус официално си осигури подписа на белгийския голмайстор Лойс Опенда, който до момента блестеше с екипа на РБ Лайпциг. Двете страни са постигнали пълно съгласие по сделката.

Торинският гранд ще брои впечатляващите 40 милиона евро, включително бонуси, за да привлече 25-годишния нападател в редиците си. Това е сериозна инвестиция, която подчертава амбициите на „бианконерите“ за предстоящия сезон.

Опенда се присъедини към Лайпциг през 2023 година и бързо се превърна в ключова фигура за германския тим. В рамките на 93 официални срещи с екипа на „червените бикове“, белгиецът реализира 41 попадения и асистира за още 18 гола – статистика, която не остана незабелязана от европейските грандове.

Въпреки че договорът на Лойс Опенда с РБ Лайпциг бе валиден до лятото на 2028 година, Ювентус успя да убеди германския клуб да се раздели с нападателя срещу солидна трансферна сума.

Очаква се белгийският национал да внесе свежест и острота в атаката на „старата госпожа“, която се стреми към нови върхове в Серия А и европейските турнири.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
