Левски почива четири дни през тази седмица

От Левски обявиха седмичната програма на първия тим. Хората на Хулио Веласкес получават два дни почивка след победата над ЦСКА 1949 с 2:1. Футболистите ще почиват и в края на седмицата – в събота и неделя.
Ето какво написаха от Левски:
„Програмата на представителния отбор на „Левски“ до 7 септември, неделя, е следната:
1 септември, понеделник:
ПОЧИВЕН ДЕН
2 септември, вторник:
ПОЧИВЕН ДЕН
3 септември, сряда:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ (открита за привържениците и представителите на медиите)
4 септември, четвъртък:
10:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
18:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
5 септември, петък:
10:00 – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
6 септември, събота:
ПОЧИВЕН ДЕН
7 септември, неделя:
ПОЧИВЕН ДЕН
*Статусът на тренировките ще бъде уточнен допълнително на официалния сайт на клуба.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
21:52 01.09.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #3
21:56 01.09.2025
3 Да знаеш,
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Че всичко се връща на този свят! Не ти пожелавам лошо, само се опитвам да те предупредя. Бъди добър, въпреки че си на работа и си изкарваш за прехраната.
Коментиран от #6
22:05 01.09.2025
4 СиниСмешници
22:10 01.09.2025
5 ДрБр
22:12 01.09.2025
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "Да знаеш,":да си знаеш , че Аспарухов е ДС калпав шофьор , уби и Котков /аре направете още 1 филм..за гара Дембеле
22:13 01.09.2025