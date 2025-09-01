Новини
Левски почива четири дни през тази седмица

1 Септември, 2025 21:28 519 6

Статусът на тренировките ще бъде уточнен допълнително на официалния сайт на клуба

Левски почива четири дни през тази седмица - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От Левски обявиха седмичната програма на първия тим. Хората на Хулио Веласкес получават два дни почивка след победата над ЦСКА 1949 с 2:1. Футболистите ще почиват и в края на седмицата – в събота и неделя.

Ето какво написаха от Левски:

„Програмата на представителния отбор на „Левски“ до 7 септември, неделя, е следната:

1 септември, понеделник:

ПОЧИВЕН ДЕН

2 септември, вторник:

ПОЧИВЕН ДЕН

3 септември, сряда:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ (открита за привържениците и представителите на медиите)

4 септември, четвъртък:

10:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

18:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

5 септември, петък:

10:00 – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

6 септември, събота:

ПОЧИВЕН ДЕН

7 септември, неделя:

ПОЧИВЕН ДЕН

*Статусът на тренировките ще бъде уточнен допълнително на официалния сайт на клуба.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    0 0 Отговор
    айдее още едно ЦСКА 1949 :)

    21:52 01.09.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор
    що имам чувството , че Сангаре с поглед и език(надали) , ще се разберат с Гунди-великия ДС ритнитопковец ,пишман-шофьор

    Коментиран от #3

    21:56 01.09.2025

  • 3 Да знаеш,

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Че всичко се връща на този свят! Не ти пожелавам лошо, само се опитвам да те предупредя. Бъди добър, въпреки че си на работа и си изкарваш за прехраната.

    Коментиран от #6

    22:05 01.09.2025

  • 4 СиниСмешници

    0 0 Отговор
    племето се разпуска ........

    22:10 01.09.2025

  • 5 ДрБр

    0 0 Отговор
    Време е да си починат в група В

    22:12 01.09.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да знаеш,":

    да си знаеш , че Аспарухов е ДС калпав шофьор , уби и Котков /аре направете още 1 филм..за гара Дембеле

    22:13 01.09.2025

