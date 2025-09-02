Новини
Спорт »
Бг футбол »
Тежка травма за Здравко Серафимов – футболистът на Добруджа ще се оперира в Барселона

Тежка травма за Здравко Серафимов – футболистът на Добруджа ще се оперира в Барселона

2 Септември, 2025 17:27 429 1

  • здравко серафимов-
  • добруджа-
  • инцидент-
  • монтана -
  • първа лига-
  • медицински изследвания-
  • контузия-
  • ядрено-магнитен резонанс -
  • ямр-
  • барселона

Той получи контузия в мача с Монтана

Тежка травма за Здравко Серафимов – футболистът на Добруджа ще се оперира в Барселона - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Здравко Серафимов, един от ключовите играчи на Добруджа, преживя неприятен инцидент по време на последния двубой срещу Монтана в Първа лига. След сблъсък на терена, защитникът бе принуден да напусне играта, а последвалите медицински изследвания разкриха сериозността на контузията.

Резултатите от направения ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) показаха скъсване на предна кръстна връзка, както и увреждане на менискуса – диагноза, която изисква незабавна хирургическа намеса. За да получи най-доброто възможно лечение, Серафимов ще замине за Барселона, където ще бъде опериран от водещи специалисти в областта на спортната медицина.

Ръководството, треньорският щаб и съотборниците на Здравко Серафимов изразиха своята подкрепа и му пожелаха бързо и успешно възстановяване чрез официално съобщение в социалните мрежи на клуба.

„Целият клуб е зад теб, Здравко! Вярваме, че ще се върнеш още по-силен на терена“, гласи посланието на Добруджа. Тежката травма със сигурност ще извади Серафимов от игра за дълъг период, но феновете и екипът на Добруджа са убедени, че той ще преодолее това изпитание с характер и воля.

Очаква се след операцията да започне дълъг процес на рехабилитация, който да върне футболиста към пълноценна спортна форма.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ