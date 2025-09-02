Тежка травма за Здравко Серафимов – футболистът на Добруджа ще се оперира в Барселона

Здравко Серафимов, един от ключовите играчи на Добруджа, преживя неприятен инцидент по време на последния двубой срещу Монтана в Първа лига. След сблъсък на терена, защитникът бе принуден да напусне играта, а последвалите медицински изследвания разкриха сериозността на контузията.

Резултатите от направения ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) показаха скъсване на предна кръстна връзка, както и увреждане на менискуса – диагноза, която изисква незабавна хирургическа намеса. За да получи най-доброто възможно лечение, Серафимов ще замине за Барселона, където ще бъде опериран от водещи специалисти в областта на спортната медицина.

Ръководството, треньорският щаб и съотборниците на Здравко Серафимов изразиха своята подкрепа и му пожелаха бързо и успешно възстановяване чрез официално съобщение в социалните мрежи на клуба.

„Целият клуб е зад теб, Здравко! Вярваме, че ще се върнеш още по-силен на терена“, гласи посланието на Добруджа. Тежката травма със сигурност ще извади Серафимов от игра за дълъг период, но феновете и екипът на Добруджа са убедени, че той ще преодолее това изпитание с характер и воля.

Очаква се след операцията да започне дълъг процес на рехабилитация, който да върне футболиста към пълноценна спортна форма.