Селтик подписа с бивш играч на Манчестър Сити

Селтик официално подсили атаката си с опитния нигерийски нападател Келечи Ихеаначо. 28-годишният таран парафира договор за един сезон, като в контракта е заложена възможност за удължаване с още една година.

След като през септември испанският Севиля обяви раздялата си с Ихеаначо, пътят на африканския стрелец го отведе на „Селтик Парк“. В рамките на престоя си в Ла Лига, нападателят записа 11 срещи и реализира 3 попадения с екипа на андалусийците.

Кариерата на Келечи Ихеаначо е изпъстрена с престижни клубове – освен Севиля, той е защитавал цветовете на английските Мидълзбро, Лестър Сити и Манчестър Сити, където направи първите си стъпки в професионалния футбол.

Очаква се Ихеаначо да се включи в тренировъчния процес още тази седмица, а дебютът му с екипа на шотландския шампион може да се случи още в следващия кръг на първенството.