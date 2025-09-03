Новини
Спорт »
Световен футбол »
Селтик подписа с бивш играч на Манчестър Сити

Селтик подписа с бивш играч на Манчестър Сити

3 Септември, 2025 10:43 559 1

За последно Келечи Ихеаначо игра в Севиля

Селтик подписа с бивш играч на Манчестър Сити - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Селтик официално подсили атаката си с опитния нигерийски нападател Келечи Ихеаначо. 28-годишният таран парафира договор за един сезон, като в контракта е заложена възможност за удължаване с още една година.

След като през септември испанският Севиля обяви раздялата си с Ихеаначо, пътят на африканския стрелец го отведе на „Селтик Парк“. В рамките на престоя си в Ла Лига, нападателят записа 11 срещи и реализира 3 попадения с екипа на андалусийците.

Кариерата на Келечи Ихеаначо е изпъстрена с престижни клубове – освен Севиля, той е защитавал цветовете на английските Мидълзбро, Лестър Сити и Манчестър Сити, където направи първите си стъпки в професионалния футбол.

Очаква се Ихеаначо да се включи в тренировъчния процес още тази седмица, а дебютът му с екипа на шотландския шампион може да се случи още в следващия кръг на първенството.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карло☪︎ НacсpaH

    1 0 Отговор
    Аз съм един най -обикновен миpизливв нaappкомaнн който вдига железа. Амфеткитe ми дават сили. иначе съм Tъn.

    10:52 03.09.2025

