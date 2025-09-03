Новини
Франко Морбидели продължава с VR46 Ducati

3 Септември, 2025 13:06 446 0

Още един сезон под крилото на Валентино Роси

Франко Морбидели продължава с VR46 Ducati - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов

Франко Морбидели ще продължи да се състезава за отбора на VR46 Ducati и през следващия сезон в MotoGP, след като официално преподписа договора си с тима, ръководен от легендарния Валентино Роси.

Италианският пилот, който се присъедини към екипа в началото на годината, затвърждава позицията си като ключова фигура в амбициозния проект на Роси. След като Pramac се раздели с Ducati и премина към Yamaha, Морбидели намери своето място именно във VR46, където под наставничеството на своя идол Роси, демонстрира стабилни резултати.

През настоящия сезон Франко вече се качи два пъти на подиума – в основните надпревари в Аржентина и Катар. В генералното класиране той заема престижното шесто място, като изпреварва съотборника си Фабио ди Джанантонио със 7 точки.

Сезонът обаче не мина без препятствия за Морбидели. След тежко падане по време на спринта на „Заксенринг“, което доведе до счупена ключица, той пропусна стартовете в Германия и Чехия. Въпреки това, Франко се завърна на пистата в Австрия, а малко по-късно се изкачи на третото място в спринта в Унгария, доказвайки борбения си дух и несломимата си воля.


