Италия шокира Испания и продължава победния си марш на Евробаскет 2025

Вълнуваща драма се разигра на паркета в Лимасол, където италианският национален отбор по баскетбол поднесе изненадата на вечерта, като надви действащия европейски шампион Испания с 67:63 в ключов сблъсък от група C на Евробаскет 2025.

Турнирът тази година се провежда в четири различни държави – Финландия, Полша, Латвия и Кипър, а страстите на феновете се разгарят с всяка изминала среща.

Въпреки че през по-голямата част от двубоя италианците изоставаха в резултата, те демонстрираха характер и борбен дух, като в последната четвърт обърнаха развоя на срещата в своя полза. Това бе трета поредна победа за "скуадра адзура", която вече си гарантира участие в осминафиналната фаза, присъединявайки се към Гърция сред най-добрите в турнира.

Интересен факт е, че Италия продължава да доминира в преките си сблъсъци с Испания, като има само пет поражения в последните 20 срещи между двата тима.

Мухамет Диуф се превърна в ключова фигура за успеха на Италия, като завърши с 14 точки и 8 борби. От испанска страна Санти Алдама се отличи с впечатляващ дабъл-дабъл – 19 точки, 10 борби и 4 асистенции, но усилията му не бяха достатъчни за победа. Испанците остават с баланс 2-2 в групата и ще се изправят срещу Гърция в последния си мач от груповата фаза.

В друг интригуващ двубой от група D, игран в полския град Катовице, Франция се наложи над домакините от Полша с 83:76. Срещата бе белязана от оспорвана борба и силни емоции, а българката Елеонора Рангелова изпълняваше ролята на комисар. Французите записаха трета победа от четири мача, като нанесоха първо поражение на поляците, които също имат актив 3-1.

Гершон Ябуселе бе истинският мотор на Франция, като реализира впечатляващите 36 точки и грабна 6 борби – негов личен рекорд с националната фланелка. За Полша най-резултатен бе Джордан Лойд, който приключи с 18 точки, 5 борби и 3 асистенции. И двата отбора вече си осигуриха място на осминафиналите, но битката за лидерската позиция в групата продължава с пълна сила.