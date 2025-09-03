Новини
Спорт »
Баскетбол »
Италия шокира Испания и продължава победния си марш на Евробаскет 2025

Италия шокира Испания и продължава победния си марш на Евробаскет 2025

3 Септември, 2025 13:46 360 1

  • испания-
  • евробаскет 2025-
  • италия-
  • баскетбол

С наближаването на елиминационната фаза, напрежението и очакванията сред феновете растат

Италия шокира Испания и продължава победния си марш на Евробаскет 2025 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуваща драма се разигра на паркета в Лимасол, където италианският национален отбор по баскетбол поднесе изненадата на вечерта, като надви действащия европейски шампион Испания с 67:63 в ключов сблъсък от група C на Евробаскет 2025.

Турнирът тази година се провежда в четири различни държави – Финландия, Полша, Латвия и Кипър, а страстите на феновете се разгарят с всяка изминала среща.

Въпреки че през по-голямата част от двубоя италианците изоставаха в резултата, те демонстрираха характер и борбен дух, като в последната четвърт обърнаха развоя на срещата в своя полза. Това бе трета поредна победа за "скуадра адзура", която вече си гарантира участие в осминафиналната фаза, присъединявайки се към Гърция сред най-добрите в турнира.

Интересен факт е, че Италия продължава да доминира в преките си сблъсъци с Испания, като има само пет поражения в последните 20 срещи между двата тима.

Мухамет Диуф се превърна в ключова фигура за успеха на Италия, като завърши с 14 точки и 8 борби. От испанска страна Санти Алдама се отличи с впечатляващ дабъл-дабъл – 19 точки, 10 борби и 4 асистенции, но усилията му не бяха достатъчни за победа. Испанците остават с баланс 2-2 в групата и ще се изправят срещу Гърция в последния си мач от груповата фаза.

В друг интригуващ двубой от група D, игран в полския град Катовице, Франция се наложи над домакините от Полша с 83:76. Срещата бе белязана от оспорвана борба и силни емоции, а българката Елеонора Рангелова изпълняваше ролята на комисар. Французите записаха трета победа от четири мача, като нанесоха първо поражение на поляците, които също имат актив 3-1.

Гершон Ябуселе бе истинският мотор на Франция, като реализира впечатляващите 36 точки и грабна 6 борби – негов личен рекорд с националната фланелка. За Полша най-резултатен бе Джордан Лойд, който приключи с 18 точки, 5 борби и 3 асистенции. И двата отбора вече си осигуриха място на осминафиналите, но битката за лидерската позиция в групата продължава с пълна сила.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Италия

    0 0 Отговор
    шокира Шакира със секира.

    13:58 03.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ