Селекционерът на Испания: Идваме тук за един много важен мач, трябва да започнем с победа

Селекционерът на европейския шампион Испания Луис де ла Фуенте говори преди утрешния сблъсък с на "Ла Фурия" срещу България. Двубоят от старта на световните квалификации е утре, на 4-ти септември, от 21:45. Арена на двубоя е националния стадион "Васил Левски". Очаква се пълен стадион и над 40 000 души, които да подкрепят България.

"Идваме тук за един много важен мач. Благодаря за топлото посрещане. За нас е важно да започнем в този двубой с победа. Играем срещу отбор, който ще бъде подкрепян от над 40 00 души. Всички мачове са задължителни да ги спечелим", започна Де ла Фуенте.

"Завръщат се Родри и Карвахал. Щом в състава са добре. В отлична кондиция са и могат да започнат като титуляри. Тази вечер ще преценим дали ще започнат срещу България. Де Фрутос показа голямо постоянство и е пример за всички. Сега беше моментът да получи повиквателна. Харесва ми това, че той е в отбора и сега е моментът да допринесе за играта си", продължи испанският селекционер.

"Трябва да вкараме повече голове, отколкото получаваме. Срещу Франция, Португалия и Швейцария се представихме добре. Важното е да държим съперника далеч от нашата врата. Със сигурност имаме какво да подобрим в защита. Имаме алтернатива на Родри. Педри показва изключителни качества. Ние имаме изключително халфова линия. Педри е изключителен футболист и независимо от всичко може да играе на различни позиции."

"Имаме достатъчно добри футболисти. Те са с различни характеристики и качества. Не е задължително да играем с класическа деветка. В лицето на Мерино и Феран Торес имаме различни опции за атаката. Познавам Ямал от 16-годишна възраст. Той е изключителен талант. Към него трябва да има отношение за да го формираме правилно като играч. Ние, треньорите, трябва да сме повече като бащи за него. Знаете какво значи за нас подрастващото поколение, което все повече и повече навлиза в първия отбор.Играчите знаят за какво са в този отбор. Нямам проблеми. Те са изключителни футболисти и знаят целите на отбора. ", каза още Де ла Фуенте.

"Независимо че сме лишени от някои футболисти, имаме добри заместници. Всеки, който е в отбора, знае добре нашата философия. Отборът е над всичко, тактиката е над всичко. Времената се менят. Имахте страхотни футболисти - Стоичков, Пенев, Трифон Иванов. Трудно можете да достигнете предишните си успехи, но трябва да се надгражда. Не познавам българския футбол в детайли. Знам че имате много талантливи играчи и трябва да залагате на тях. В Испания също сме минавали през смяна на поколенията. Утре ни очаква много труден мач. Не си мислете, че идваме отпуснати", завърши Луис де ла Фуенте.