Меси: Не мисля, че ще играя на още едно Световно първенство, но все още не съм взел решение

Заради възрастта ми, заради повечето логични неща, заради които не бих могъл да го направя

Меси: Не мисля, че ще играя на още едно Световно първенство, но все още не съм взел решение - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лионел Меси говори след победата на Аржентина с 3:0 срещу Венецуела в срещата от 17-ия кръг на квалификациите за Мондиал 2026 в зона КОНМЕБОЛ.

“Както казах и преди, не мисля, че ще играя на още едно Световно първенство… Заради възрастта ми, заради повечето логични неща, заради които не бих могъл да го направя. Но ето, че сега сме почти там и съм толкова развълнуван и мотивиран да играя. Както винаги съм казвал, действам ден за ден, мач за мач. Това е, приемам го ден за ден, в зависимост от това как се чувствам”, каза Меси.

Това беше най-вероятно последният мач на легендата на аржентинския футбол пред родна публика, тъй като той едва ли ще се включи в още един квалификационен цикъл след Мондиала в САЩ, Канада и Мексико.

“Ден за ден гледам да се чувствам добре и преди всичко да бъда честен със себе си. Когато се чувствам добре, се наслаждавам, но когато не се чувствам добре, честно казано предпочитам да не съм там. Така че ще видим. Все още не съм взел решение за Световното първенство”, добави Меси.

Сега всичко зависи от това дали аржентинецът ще се чувства добре през следващото лято. Ако той успее да го направи, в този случай ще запише забележителното шесто поредно участие на Световни футболни финали.

“Мач за мач ще приключа сезона, след това ще имам предсезонна подготовка и ще ми останат шест месеца. Така че ще видим как ще се чувствам. Надявам се, че ще имам добра предсезонна подготовка през 2026 г. и ще финиширам сезона в МЛС добре и след това ще реша”, завърши Меси.


