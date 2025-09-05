Квалификациите за Мондиал 2026 се завърнаха с 25 гола в 8 мача

Квалификациите за Мондиал 2026 се завърнаха с нови осем мача, като в някои от групите това бяха и дебютни мачове от пресявките за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Очаквано, погледите на родната публика бяха вперени в мача на европейския шампион Испания и България. "Ла Фурия" се развихри и спечели с 3:0 след много силно първо полувреме, като след почивката нашите запазиха честта си и не допуснаха нови попадения.

В другия мач от нашата група "Е" южните ни съседи от Турция стигнаха до волева победа срещу тима на Грузия с 3:2 в гостуването си на стадион "Борис Пейчадзе".

Иначе турнирният ден бе открит със срещата от Група "J", в която Уелс изкова ценен успех с минималното 1:0 при гостуването си на Казахстан.

Другият мач от тази група бе между Лихтенщайн и Белгия, а "червените дяволи" демонстрираха класата си и разбиха съперника с 6:0.

Нататък Литва и Малта направиха равенство 1:1 в напрегнат мач с два червени картона.

Другият мач от група "G" също завърши при равенство 1:1. В него Нидерландия и Полша не излъчиха победител, което означава, че три отбора имат равен брой точки към този момент. "Лалетата" обаче все още са изиграли само три срещи за разлика от Финландия и "дружина полска".

Междувременно започнаха и битките от група "А", където Словакия хвърли бомбата на вечерта, побеждавайки с 2:0 Германия у дома.

В другия мач от групата Северна Ирландия спечели с 3:1 визитата си на Люксембург и успя да оглави групата.