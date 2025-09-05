Треньорът на Германия след фиаското срещу Словакия: Писна ми!

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман изрази критиките си след злополучния мач на играчите му срещу Словакия, загубен от тях с 0:2.

“Нямам обяснение. Като цяло всички трябва да разберат, че отиваме на Световното първенство и искаме да се представим добре там. Днес бяхме много далеч от това във всичко. Може би не трябва да разчитаме на висококачествени играчи, а на такива, които са готови да дадат всичко от себе си. Не искам да чувам повече за ниво. Писна ми!”, каза Нагелсман.

В следващия кръг германският отбор ще играе срещу Северна Ирландия, който взе своя мач срещу Лихтенщайн с 3:1.