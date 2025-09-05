Новини
Спорт »
Световен футбол »
Треньорът на Германия след фиаското срещу Словакия: Писна ми!

5 Септември, 2025 08:29 1 560 1

  • германия-
  • юлиан нагелсман-
  • словакия-
  • футбол-
  • квалификации за мондиал 2026

Като цяло всички трябва да разберат, че отиваме на Световното първенство и искаме да се представим добре там

Треньорът на Германия след фиаското срещу Словакия: Писна ми! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман изрази критиките си след злополучния мач на играчите му срещу Словакия, загубен от тях с 0:2.

“Нямам обяснение. Като цяло всички трябва да разберат, че отиваме на Световното първенство и искаме да се представим добре там. Днес бяхме много далеч от това във всичко. Може би не трябва да разчитаме на висококачествени играчи, а на такива, които са готови да дадат всичко от себе си. Не искам да чувам повече за ниво. Писна ми!”, каза Нагелсман.

В следващия кръг германският отбор ще играе срещу Северна Ирландия, който взе своя мач срещу Лихтенщайн с 3:1.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трътлю

    0 0 Отговор
    За Словакия си струва да се биеш. За Германия си струва да се ... изудзади. Юлиянчо да свиква!

    09:21 05.09.2025

Новини по спортове:
