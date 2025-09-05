Новини
Със страхотни сблъсъци продължават Квалификациите за Мондиал 2026

5 Септември, 2025 09:30 390 0

Един от акцентите в програмата е гостуването на Франция на Украйна

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днешният 5 септември ще предложи поредна доза емоции от квалификациите в зона „УЕФА“ за Мондиал 2026. Общо десет мача ще се изиграят от 21:45 часа българско време.

Един от акцентите в програмата е гостуването на Франция на Украйна. Заради военната агресия на Русия домакините отново не могат да играят у дома, а срещата ще се проведе на неутралния терен на „Тарчински Арена“ във Вроцлав, Полша. Двубоят е част от група „D“, където днес ще се срещнат и Исландия с Азербайджан.

В същото време Италия има ключова визита срещу Естония. „Адзурите“ са изправени пред задължителна задача да вземат точки, ако искат да запазят шансове за първото място в група „I“. Там тази вечер ще премерят сили и Молдова с Израел.

Програмата в група „С“ противопоставя Гърция и Беларус, докато Дания ще приеме Шотландия в Копенхаген.

В група „В“ Словения ще бъде домакин на Швеция, а Швейцария ще приеме Косово.

Сериозно внимание привличат и двубоите в група „L“. Бронзовият медалист от последното световно първенство Хърватия гостува на Фарьорските острови, а Черна гора ще търси точки при визитата си на Чехия.


